Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка.Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» — и увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котёнка и хотят схватить его. А котёно...

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Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка.Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» — и увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котёнка и хотят схватить его. А котёнок глупый, вместо того чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак.катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася что было духу пустился к котёнку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал животом на котёнка и закрыл его от собак. слова услышали кричат увидели кинулись сделать форму будущего и настоящего времени 1-го лица мн.ч.Объясни написание окончаний

Автор: Гость