Один токарь за смену изготовил 32 детали. Другой токарь, работая с той же производи??ельностью, изготовил 24 детали. Сколько часов работал первый токарь, если известно, что второй токарь работал на 2 часа меньше, чем первый?

Математика
Один токарь за смену изготовил 32 детали. Другой токарь, работая с той же производи??ельностью, изготовил 24 детали. Сколько часов работал первый токарь, если известно, что второй токарь работал на 2 часа меньше, чем первый?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-24=8 деталей ---------разница 8:2=4 детали -------------изготовляют в час 32:4=8 часов--------------работал первый токарь 24:4=6 часов-------------работал второй токарь.
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