Один токарь за смену изготовил 32 детали. Другой токарь, работая с той же производи??ельностью, изготовил 24 детали. Сколько часов работал первый токарь, если известно, что второй токарь работал на 2 часа меньше, чем первый?

Математика

Один токарь за смену изготовил 32 детали. Другой токарь, работая с той же производи??ельностью, изготовил 24 детали. Сколько часов работал первый токарь, если известно, что второй токарь работал на 2 часа меньше, чем первый?

Автор: Гость