Одинаковое количество карандашей разложили в коробки двух видов.Получилось 4 мал??нькие коробки по 6 карандашей и 2 большие коробки. Сколько карандашей в одной большой коробке?
Математика
Одинаковое количество карандашей разложили в коробки двух видов.Получилось 4 мал??нькие коробки по 6 карандашей и 2 большие коробки. Сколько карандашей в одной большой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*6=24 24/2=12 12 карандашей в 1 большой коробке
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