Одинаковое количество карандашей разложили в коробки двух видов.Получилось 4 мал??нькие коробки по 6 карандашей и 2 большие коробки. Сколько карандашей в одной большой коробке?

Математика

Одинаковое количество карандашей разложили в коробки двух видов.Получилось 4 мал??нькие коробки по 6 карандашей и 2 большие коробки. Сколько карандашей в одной большой коробке?

Автор: Гость