Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника, так что каждая ??торона треугольника состоит из 20 монет. сколько всего монет

Математика
Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника, так что каждая ??торона треугольника состоит из 20 монет. сколько всего монет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждая сторона включает в себя две вершины. возьмем сторону без вершин 20-2=18 - монет составляет сторона без вершин. всего сторон 3: 3*18=54 монеты составляют три стороны без вершин. в треугольнике три вершины это ещё три монеты итого 54+3=57 монет составляет треугольник.
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