Одна поливальная машина истратила за 5 мин 270 л воды а другая 468 за 9 мин У какай машины проивод. труда больше? решить и составить таблицу

Математика

Одна поливальная машина истратила за 5 мин 270 л воды а другая 468 за 9 мин У какай машины проивод. труда больше? решить и составить таблицу

Автор: Гость