Одна поливальная машина истратила за 5 мин 270 л воды а другая 468 за 9 мин У какай машины проивод. труда больше? решить и составить таблицу
Математика
Одна поливальная машина истратила за 5 мин 270 л воды а другая 468 за 9 мин У какай машины проивод. труда больше? решить и составить таблицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 270 : 5 = 54(л/мин) - производительность первой машины 2) 468 : 9 = 52(л/мин) - производительность второй машины 3) 54 > 52 Ответ: у 1-ой машины производительность выше. ------------------------------------------------------------------ Таблица: --------------------------------------------------------------------------------------------- № машины Истрачено Время Производительность л воды мин. л/мин -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 270 5 54 2 468 9 52 --------------------------------------------------------------------------------------------
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