Мне именно нужно примерно р.п-парка мне нужны главные слова

Русский язык
Мне именно нужно примерно р.п-парка мне нужны главные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю,нужно словосочетание,где будет главное слово + зависимое парка в р.п. Например,дорожки парка,вышел из парка
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