Мне именно нужно примерно р.п-парка мне нужны главные слова
Русский язык
Мне именно нужно примерно р.п-парка мне нужны главные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю,нужно словосочетание,где будет главное слово + зависимое парка в р.п. Например,дорожки парка,вышел из парка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
На стеклянной колбе накаливания написано 150 вт, 220в . Сила тока в спирали при включении в сеть с номинальным напряжением равна ........А
Окружающий мир
Английский язык