Почему наполеон ждал ключей от Кремля ?

Гость: Гость:

Он ждал ключи от своего тщеславия думал, что русские сами сдадутся. Передача ключей называется символом" сдачи" города. Он думал , что делегация принесет ему ключи от города. Наполеон считал Россию самой слабой страной и думал, что легко заберет ключи.