Почему наполеон ждал ключей от Кремля ?
Окружающий мир
Почему наполеон ждал ключей от Кремля ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он ждал ключи от своего тщеславия думал, что русские сами сдадутся. Передача ключей называется символом" сдачи" города. Он думал , что делегация принесет ему ключи от города. Наполеон считал Россию самой слабой страной и думал, что легко заберет ключи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Русский язык
СОСТАВЬ СВОЙ ТЕКСТ О ПТИЦАХ, КОТОРЫХ ТЕБЕ ПРИХОДИЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ!! Минимум 5 ПРЕДЛО??ЕНИЙ Пожалуйста ЛЮДИ Добрые Помогите!!!!! Пожалуйста Умоляю