Почему наполеон ждал ключей от Кремля ?

Окружающий мир
Почему наполеон ждал ключей от Кремля ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он ждал ключи от своего тщеславия думал, что русские сами сдадутся. Передача ключей называется символом" сдачи" города. Он думал , что делегация принесет ему ключи от города. Наполеон считал Россию самой слабой страной и думал, что легко заберет ключи.
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