Составьте вопросы на казахском про реку Иртыш
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Составьте вопросы на казахском про реку Иртыш
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Бул кандай озен Бул озен аты кiм
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