Синтаксический разбор предложения Наконец храм опустился на лед
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Наконец храм опустился на лед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложении говорится о Храме. Слово Храм в предложении будет подлежащим"-" храм Опустился. Слово Опустился в предложении будет сказуемым"=" храм опустился На лед. На лед в предложении будет обстоятельством места" _ . _ . _" храм Наконец опустился на лед. Вводное слово Наконец почеркивается, как и обстоятельство места. т.е. " _ . _ . _"
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