Составь и запиши предложения из словосочитаний белеют ромашки, синеют васельки, желтеют одуванчики , зеленеет трава
Русский язык
Составь и запиши предложения из словосочитаний белеют ромашки, синеют васельки, желтеют одуванчики , зеленеет трава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленеет трава после дождя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Герои-герой, музеи-музей,бои-бой,караваи-каравай,злодеи-злодей,сараи-сарай. Раздели все слова на слоги. над каждым словом обозначь цифрой количеств...
Математика
Помогите пожалуйста: Задача: В крестьянском хозяйстве на 4.5 всей площади посеяли пшеницу.Осенью собрали 1158 ц пшеницы . Урожай в 1 на составил 19...