Герои-герой, музеи-музей,бои-бой,караваи-каравай,злодеи-злодей,сараи-сарай. Раздели все слова на слоги. над каждым словом обозначь цифрой количество слогов.

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Герои-герой, музеи-музей,бои-бой,караваи-каравай,злодеи-злодей,сараи-сарай. Раздели все слова на слоги. над каждым словом обозначь цифрой количество слогов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ге\рой(и), му\зей(и), бой(бо\и), ка\ра\ва\и-ка\ра\вай, зло\де\и- зло\ дей, са\ра\и- са\рай.
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