Герои-герой, музеи-музей,бои-бой,караваи-каравай,злодеи-злодей,сараи-сарай. Раздели все слова на слоги. над каждым словом обозначь цифрой количество слогов.

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Герои-герой, музеи-музей,бои-бой,караваи-каравай,злодеи-злодей,сараи-сарай. Раздели все слова на слоги. над каждым словом обозначь цифрой количество слогов.

Автор: Гость