Что такое сообщающиеся сосуды?
Физика
Что такое сообщающиеся сосуды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сообщающиеся сосуды — это сосуды, соединенные ниже поверхности жидкости, так что жидкость может перетекать из одного сосуда в другой
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