Завод каждую неделю изготавливает 4500 штук тротуарной плитки.сколько штук плиток ??зготовит завод с той же производительности за 1 месяц (4 недели)?за полгода?
Математика
Завод каждую неделю изготавливает 4500 штук тротуарной плитки.сколько штук плиток ??зготовит завод с той же производительности за 1 месяц (4 недели)?за полгода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4500*4 = 18 000 плиток (это если считать упрощенно что в месяце 4 недели) 18000*12/6=108 000 плиток в полгода
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