Завод каждую неделю изготавливает 4500 штук тротуарной плитки.сколько штук плиток ??зготовит завод с той же производительности за 1 месяц (4 недели)?за полгода?

Математика
Завод каждую неделю изготавливает 4500 штук тротуарной плитки.сколько штук плиток ??зготовит завод с той же производительности за 1 месяц (4 недели)?за полгода?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4500*4 = 18 000 плиток (это если считать упрощенно что в месяце 4 недели) 18000*12/6=108 000  плиток в полгода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Турсын журтбайдын омир баяны
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Наконец храм опустился на лед
Ответить
Физика
Что такое сообщающиеся сосуды?
Ответить
Қазақ тiлi
Турсын Журтбай омир баяны
Ответить
Другие предметы
Диалог на тему Мектептегі кезекшілік
Ответить