У глаголов определить вид, лицо, число, переходность, время, наклонение: Ночь побледнела, и месяц садится За реку красным серпом. Сонный туман на лугах серебрится, Чёрный камыш отсырел и дымится, Ветер шуршит камышом.

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У глаголов определить вид, лицо, число, переходность, время, наклонение: Ночь побледнела, и месяц садится За реку красным серпом. Сонный туман на лугах серебрится, Чёрный камыш отсырел и дымится, Ветер шуршит камышом.

Автор: Гость