Составь задачи по выражениям а) 320•2+120•3 б)450•2-120•3. Блокнот 320 тг,диск 120 тг

Гость: Гость:

А)На заводе производили изделия 2 мастера. Один изготовил 320 изделий за 2 часа,а другой 120 изделий за 3 часа. Сколько всего изделий изготовили мастера? б)Из одного города выехали 2 автомобиля. У одного автомобиля была скорость 450 км/ч ,а у другого 120 км/ч.1 автомобиль ехал 2 часа,2 автомобиль ехал 3 часа. На сколько сколько км 1 автомобиль опередил 2?