Ребят помогите с задачей: Высота, проведенная к основанию равнобедренного треуго??ьника, равна 7,6 см, а боковая сторона треугольника равна 15,2 см. Найдите углы этого треугольника
Геометрия
Ребят помогите с задачей: Высота, проведенная к основанию равнобедренного треуго??ьника, равна 7,6 см, а боковая сторона треугольника равна 15,2 см. Найдите углы этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.6*2=15.2 AH=одна вторая АВ АНВ-прямоугольный соответственно угол В=30 град. (свойство р/б треуг.) угол САВ = 180-(30*2)=120 град. ответ: С=В=30; САВ=120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
У глаголов определить вид, лицо, число, переходность, время, наклонение: Ночь побледнела, и месяц садится За реку красным серпом. Сонный тума...
Математика
1. В магазине 8 продавцов, из них 5 женщин. В смену заняты три продавца. Какова вероятность того, что в наудачу выбранную смену все три продавца бу...