Ребят помогите с задачей: Высота, проведенная к основанию равнобедренного треуго??ьника, равна 7,6 см, а боковая сторона треугольника равна 15,2 см. Найдите углы этого треугольника

Геометрия

Ребят помогите с задачей: Высота, проведенная к основанию равнобедренного треуго??ьника, равна 7,6 см, а боковая сторона треугольника равна 15,2 см. Найдите углы этого треугольника

Автор: Гость