На стеклянной колбе накаливания написано 150 вт, 220в . Сила тока в спирали при включении в сеть с номинальным напряжением равна ........А

Физика
На стеклянной колбе накаливания написано 150 вт, 220в . Сила тока в спирали при включении в сеть с номинальным напряжением равна ........А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=150 Вт    U=220 B   I=?P=I*U     I=P/U=150/220=0.68 A===================

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