На стеклянной колбе накаливания написано 150 вт, 220в . Сила тока в спирали при включении в сеть с номинальным напряжением равна ........А

Физика

На стеклянной колбе накаливания написано 150 вт, 220в . Сила тока в спирали при включении в сеть с номинальным напряжением равна ........А

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