На стеклянной колбе накаливания написано 150 вт, 220в . Сила тока в спирали при включении в сеть с номинальным напряжением равна ........А
Физика
На стеклянной колбе накаливания написано 150 вт, 220в . Сила тока в спирали при включении в сеть с номинальным напряжением равна ........А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=150 Вт U=220 B I=?P=I*U I=P/U=150/220=0.68 A===================
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