Одна сторона прямокутника = 2 см 5 мм, а інша- у 3 рази більша ,Обчисли периметр прямо??утника
Математика
Одна сторона прямокутника = 2 см 5 мм, а інша- у 3 рази більша ,Обчисли периметр прямо??утника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 200 мм или 20 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста примеры ( 3 ЦЕЛЫХ+2 ЦЕЛЫХ 75)÷2= (37 ЦЕЛЫХ 1/5-6 ЦЕЛЫХ 8)÷8 ( 61 ЦЕЛЫХ 68 - 4 2/25)÷12
Математика
Русский язык
Определить вид придаточного предложения: Я мог бы потратить все это время на то, ??тобы учиться летать.