Помогите сыну решить,сама не чего не понимаю
Алгебра
Помогите сыну решить,сама не чего не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√3*3^(2x)=1/9 3^(1/2)*3^(2x)=3^(-2) 3^(1/2+2x)=3^(-2) 1/2+2x=-2 2x=-2¹/₂=-2,5 x=-1,25 5ˣ-7*5⁽ˣ⁻²⁾=90 5ˣ-7*5ˣ/5²=18*5 I×25 25*5ˣ-7*5ˣ=18*5*25 18*5ˣ=18*5³ 5ˣ=5³ x=3. Ответ: х=3. (1,3)^(x²-4x+2)≤1,69 (1,3)^(x²-4x+2)≤1,3² x²-4x+2≤2 x²-4x≤0 x(x-4)≤0 x₁=0 x-4=0 x₂=4 -∞____+____0_____-_____4_____+_____+∞ ⇒ Ответ: x∈[0;4].
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