Сделайте морфологический разбор слов: умею люблю пению чтению

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Умею-гл.обозначает действие предмета и отвечает на вопрос- что делаю?. Н.ф-уметь.не совершенный вид.,неперходный.,2спряжение.,изъявительное наклонение.,ед.ч.,наст.вр.,1 лицо., Люблю - гл., действ.пред.,отвечает на вопрос- что делаю?., Н.ф-любить.,несовр.вид.,непереход.,2спряжение., изъявительное наклонение., ед.ч., наст.в, 1 лицо. Пению-сущ. Предмет. Отв. На вопрос - что? Н.ф-пение.,нариц.,неодуш.,ср.р.,2 скл.,Д.п.,в ед.ч. Чтению-сущ.предмет.отв.на вопрос- что?Н.ф-чтение.нариц.,неодуш.,ср.р.,2 скл.,В.п.,в ед.ч