Как решить уровнения по дробям 5 класс номер 870
Математика
Как решить уровнения по дробям 5 класс номер 870
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например 1/2 от 50 сначало 50 : 2 и потом умножаем на 1 например: 3/6 от 36 = 36:6*3=6*3=18
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