Нужно прочесть выражение и обьяснить как выполнено умножение 968:5,943:6,829:6,879:7,584:3,953:8,978:7,562:3

Математика
Нужно прочесть выражение и обьяснить как выполнено умножение 968:5,943:6,829:6,879:7,584:3,953:8,978:7,562:3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты в 4 классе то ты должна уметь считать в уме деление 3значных чисел то что у тебя получится умнож на то число которое ты делила и вот всё получится
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