Here is Paul's diary. 6, What has he done this week? When did he do it?

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Here is Paul's diary. 6, What has he done this week? When did he do it?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут дневник пола. 6, что он сделал на этой неделе? Когда он это сделал?
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