5-9 РУССКИЙ ЯЗЫК 5+3 б пожалуйста замените числа слова и согласуя их с существительн??ми. Площадь в 375 квадратных метров. Высота 2750 метров. контейнер с 1243 килограммами яблок.Школьная библиотека пополнилась в этом году 570 ...
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5-9 РУССКИЙ ЯЗЫК 5+3 б пожалуйста замените числа слова и согласуя их с существительн??ми. Площадь в 375 квадратных метров. Высота 2750 метров. контейнер с 1243 килограммами яблок.Школьная библиотека пополнилась в этом году 570 книгами.Атлет поднял штангу весом 139 килограммов. Если к 289 прибавить 311, то получится ровно 600. Фруктовый сад разбит на 590 гектарах. Если из 2791вычесть 1457, то останется 1334.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в триста семьдесят пять квадратных метров 2. две тысячи семьсот пятьдесят метров 3. с одной тысячью двумястами сорока тремя килограммами 4. пятьюстами семьюдесятью книгами 6. сто тридцать девять килограммов 7. Если к двумстам восьмидесяти девяти прибавить триста одиннадцать, то получится ровно шестьсот. 8. разбит на пятистах девяноста гектарах 9. Если из двух тысяч семисот девяноста одного вычесть одну тысячу четыреста пятьдесят семь, то останется одна тысяча триста тридцать четыре.
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