У прямоугольника, длина сторон которого 12 и 16 клеточек, закрашены 48 клеточек. Скол??ко процентов от площади закрашены?
Математика
У прямоугольника, длина сторон которого 12 и 16 клеточек, закрашены 48 клеточек. Скол??ко процентов от площади закрашены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*16 = 192 - всего клеток 2) 48 :192 = 0,25 = 25% - закрашено - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Геометрия
Помогите пожалуйста! В основании пирамиды лежит равнобедренный треугольник с углом α (альфа) у основания. Все боковые ребра пирамиды образуют с п...
Английский язык