У прямоугольника, длина сторон которого 12 и 16 клеточек, закрашены 48 клеточек. Скол??ко процентов от площади закрашены?

Математика
У прямоугольника, длина сторон которого 12 и 16 клеточек, закрашены 48 клеточек. Скол??ко процентов от площади закрашены?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*16 = 192 - всего клеток 2) 48 :192 = 0,25 = 25% - закрашено - ОТВЕТ
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