У прямоугольника, длина сторон которого 12 и 16 клеточек, закрашены 48 клеточек. Скол??ко процентов от площади закрашены?

Математика

У прямоугольника, длина сторон которого 12 и 16 клеточек, закрашены 48 клеточек. Скол??ко процентов от площади закрашены?

Автор: Гость