Цвета : белый,желтый ) Это живое в какой то степени) глядя на это у человека поднима??тся настроение, так что благодаря этому можно задумать, поверить в чудеса, мечтать , (она,оно или они) дают нам знак на что то) СРОЧНО
Биология
Цвета : белый,желтый ) Это живое в какой то степени) глядя на это у человека поднима??тся настроение, так что благодаря этому можно задумать, поверить в чудеса, мечтать , (она,оно или они) дают нам знак на что то) СРОЧНО
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