Цвета : белый,желтый ) Это живое в какой то степени) глядя на это у человека поднима??тся настроение, так что благодаря этому можно задумать, поверить в чудеса, мечтать , (она,оно или они) дают нам знак на что то) СРОЧНО

Биология

Цвета : белый,желтый ) Это живое в какой то степени) глядя на это у человека поднима??тся настроение, так что благодаря этому можно задумать, поверить в чудеса, мечтать , (она,оно или они) дают нам знак на что то) СРОЧНО

Автор: Гость