На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?

Физика

На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?

Автор: Гость