На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?
Физика
На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Чаща с железной гирей будет ниже
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Abcd параллелограмм . От вершин А и В на сторонах AD и BC отложены равные отрезки AQ и BP , E и F - точки пересечения диагоналей четырёхугольников ...
Обществознание
Математика