На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?

Физика
На одной чаше весов 2 кг березовый брусок, на другой 2 кг железная гиря. Если опусти??ь весы в воду останутся ли чашки весов в равновесии?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Чаща с железной гирей будет ниже
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