Помогите решить -10/(х-3)^2-5gt;0
Алгебра
Помогите решить -10/(х-3)^2-5gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-10)/((x-3)^2- 5)>0(-10)/(х^2- 6х+4)>0ОДЗ:х^2- 6х+4 ≠0D = (-6)^2- 4*4=20х_1=(6- √20)/2 ≈ 0,77х_2=(6+ √20)/2 ≈ 5,24Возвращаемся в неравенство:(-10)/((х-0,77)(х-5,24))>0X є (-∞; 0] ˅ [0; 0,77) ˅ (0,77; 5,24) ˅ (5,24; +∞)
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