Теплоход плыл 3,5 часов по течению и 2,6 часа против течения. Сколько км проплыл тепл??ход , если его собственная скорость 37км/Ч , а скорость течения- 1,5 км/Ч ?
Математика
Теплоход плыл 3,5 часов по течению и 2,6 часа против течения. Сколько км проплыл тепл??ход , если его собственная скорость 37км/Ч , а скорость течения- 1,5 км/Ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 37+1,5 = 38,5 (км/ч) скорость по течению 2) 37 - 1,5 = 35,5 (км/ч) скорость против течения 3) 38,5 * 3,5 = 134,75 (км) проплыл по течению 4) 35,5* 2,6 = 92,3 (км) проплыл против течения 5) 134,75 + 92,3 = 227,05 (км) проплыл теплоход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Алгебра