Теплоход плыл 3,5 часов по течению и 2,6 часа против течения. Сколько км проплыл тепл??ход , если его собственная скорость 37км/Ч , а скорость течения- 1,5 км/Ч ?

Математика

Теплоход плыл 3,5 часов по течению и 2,6 часа против течения. Сколько км проплыл тепл??ход , если его собственная скорость 37км/Ч , а скорость течения- 1,5 км/Ч ?

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