Помогите пожалуйста прошу в 4 раз очень надо прошу ! преведите текст !

Гость: Гость:

я не хочу идти на озеро. мне жарко. я не люблю озёра. там лягушки и змеи. я хочу домой. ответите меня домой. я хочу есть. я хочу пить. дайте мне воды - сказала маленькая девочка надувшись. не плачь. ты же хорошая девочка - сказал Джим. я не люблю маленьких девочек. они все плаксы - сказал Хаг. Хаг был зол. Пожалуйста, Лили не плачь. озеро не далеко. - сказал Джим. Но Лили не хотела идти на озеро. о, ты не хочешь идти с нами, тогда иди домой одна глупая девчонка - сказал Хаг. Я не пойду домой. Сами идите домой. я пойду в лес. там много волков. они меня съедят. и мой папа будет плакать. - и Лили начала сама плакать. Мальчики не знали что делать. Они были очень сердиты, но не могли оставить Лили одну. Что будем делать - спросил Хаг. Мы должны отвести ее домой - ответил Джим. Пошли. Сэм был тоже зол. и дети пошли домой когда они подошли к дому они увидели маленькую собачку у двери. чья это собака - спросил Хаг. я не знаю. это не наша собака - ответил Сэм. а это собака кусается? спросила Лили. конечно. собаки не любят плакс, они всегда их кусают - ответил Сэм.