При повреждении мозжечка одним из нарушений является быстрая утомляемость чем можно это объяснить зная что биохимические процессы в данном случае не нарушаються

Биология
При повреждении мозжечка одним из нарушений является быстрая утомляемость чем можно это объяснить зная что биохимические процессы в данном случае не нарушаються
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При повреждении мозжечка нарушается возможность нормально двигаться, ведь он и есть вестибулярный аппарат, поэтому работа замедляется и появляется утомляемость.
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