При повреждении мозжечка одним из нарушений является быстрая утомляемость чем можно это объяснить зная что биохимические процессы в данном случае не нарушаються

Биология

При повреждении мозжечка одним из нарушений является быстрая утомляемость чем можно это объяснить зная что биохимические процессы в данном случае не нарушаються

Автор: Гость