Ребят,напишите какое грамматические значения выражают окончания. вот слова: Цв??ты Снегом Журчит Весенней Голых Серые Серёжками Качнёшь Хвостик помогите прошу 20 баллов
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Ребят,напишите какое грамматические значения выражают окончания. вот слова: Цв??ты Снегом Журчит Весенней Голых Серые Серёжками Качнёшь Хвостик помогите прошу 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы - мн.ч. Снегом - Т.п. Журчит - наст.вр. Серые - кач. Сережками-мн.ч., Т.п. Качнешь - буд. вр.
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