Помогите с решением! Найдите площадь фигуры,клетка размером 1x1.Ответ дайте в кв.с?? Распишите
Геометрия
Помогите с решением! Найдите площадь фигуры,клетка размером 1x1.Ответ дайте в кв.с?? Распишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применена формула площади треугольника
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