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Решите уровнения15x=0,15
Математика
Решите уровнения15x=0,15
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15х=0,15 х=0,15/15 х=0,01 ответ : х=0,01
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