Объясните какую роль в развитии социал-демократического движения сыграл первый съезд российской социал-демократической рабочей партии
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Объясните какую роль в развитии социал-демократического движения сыграл первый съезд российской социал-демократической рабочей партии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль движущейся партии в объединение общенациональных партий, этот съезд был нумирован как 2, при петре 7
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