Сказка ковказкий пленик В чём различее между Жилиным и Костыленым
Литература
Сказка ковказкий пленик В чём различее между Жилиным и Костыленым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жилин более трус, чем Костылин. К боится за дизнь остальных , чем за свою , а Ж толькоа свою
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