6-7 придложений о ваших родних
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6-7 придложений о ваших родних
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My mother is very kind and beautiful. She is*years old. My father is very clever and kind too. He is " years old.My sister is a little funny girl. She is 4 years old. I love my familly
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