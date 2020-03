Напишите программу, которая переводит переданное её целое число (возможно, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5...

Гость: Гость:

Var n:integer; s:string; procedure bin(n:integer; var s:string); var i:integer; c:string; begin s:=''; while n>0 do begin STR(n mod 2,c); s:=c+s; n:=n div 2; end; end; begin write('n='); readln(n); bin(abs(n),s); if n<0 then s:='-'+s; writeln(s); end. Пример: n=-14 -1110