Напишите программу, которая переводит переданное её целое число (возможно, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5...

Информатика
Напишите программу, которая переводит переданное её целое число (возможно, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5 выходные данные 101 входные данные -14 выходные данные -1110
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n:integer; s:string; procedure bin(n:integer; var s:string); var i:integer; c:string; begin s:=''; while n>0 do   begin  STR(n mod 2,c);  s:=c+s;  n:=n div 2;  end; end; begin write('n='); readln(n); bin(abs(n),s); if n<0 then s:='-'+s; writeln(s); end. Пример: n=-14 -1110
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