Напишите программу, которая переводит переданное её целое число (возможно, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5...

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Напишите программу, которая переводит переданное её целое число (возможно, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Программа должна вывести двоичное представление переданного её числа. Примеры входные данные 5 выходные данные 101 входные данные -14 выходные данные -1110

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