Составьте вопрос и ответ по английски про Hare -заяц
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Составьте вопрос и ответ по английски про Hare -заяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Why has hare got long ears??Почему у зайца длиние уши??There are o lot of legens about it, but nobody know true..Есть много легенд про ето но никто не знает правду. Хих
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