Помогите номер 4 решить)
Химия
Помогите номер 4 решить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3 -кислород содержащая,одно основная Н2S - бескислород.,двух основная HF- бескислород.,одно основная HBr -бескислород., одноосновная H2SO4 - кислород содержащая, двух основная H2SO3 - кислородсодерж., двух основная Н3PO4 - кислородсодерж., трех основная Н3AsO4 - кислородсодерж, трехосновная
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