В зоомагазине за день продали 6 хомяков. Это на 12 хомяков меньше, чем осталось в магазине. сколько хомяков осталось в магазине? во сколько раз меньше купили хомяков, чем осталось?

Математика
В зоомагазине за день продали 6 хомяков. Это на 12 хомяков меньше, чем осталось в магазине. сколько хомяков осталось в магазине? во сколько раз меньше купили хомяков, чем осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось 18 , купили в 3 раза меньше чем осталось
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