В зоомагазине за день продали 6 хомяков. Это на 12 хомяков меньше, чем осталось в магазине. сколько хомяков осталось в магазине? во сколько раз меньше купили хомяков, чем осталось?

Математика

В зоомагазине за день продали 6 хомяков. Это на 12 хомяков меньше, чем осталось в магазине. сколько хомяков осталось в магазине? во сколько раз меньше купили хомяков, чем осталось?

Автор: Гость