С какими из перечисленных металлов реагирует Н2SO4: Sn(олово), Мg(Магний), Cu(медь), Al(Алюминий), Fe(железо). Запишите уравнения реакции.

Гость: Гость:

Оловом: Sn + H2SO4 = SnSO4 + H2 (реакция с разбавленной кислотой идет медленно, в присутствии HCl). магнием: Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2. алюминием: 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2. железом: Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2. С чистой медью разбавленная серная кислота не реагирует.