Что может рассказывать сказки 21 века

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Всё, чем мы становимся в жизни, закладывается в детстве. Сказки, которые мы читаем наши детям — это их первые, выходящие за рамки личного опыта, абстрактные знания и представления о том, как устроен мир, об отношениях между людьми, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому мы выбираем хорошие, проверенные временем сказки: «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок». На этих сказках выросли мы. На этих сказках еще наши бабушки с дедушками росли. Но сегодня мир стремительно меняется, прямо на глазах, а сказки остаются все теми же – старыми добрыми друзьями: Репка, Теремок, Курочка Ряба, Колобок. Вот только дети наши почему-то стали меньше читать. Может, потому, что они видели Курочку Рябу лишь на картинке, а о репке и слыхом не слыхивали, понятия не имеют, что за овощ такой? Теремок для них обычная многоэтажка, а уж что такое сусеки и амбары и как по ним можно скрести и мести — вообще эзотерическая тайна за семью печатями! Поэтому мы решили провести литературный конкурс: Рыжая ворона ( Сказки для детей 21 века). Белой вороной называют людей, которые резко выделяются на фоне коллектива своим поведением, внешним видом или жизненной позицией. А рыжая ворона – это что-то из ряда вон выходящее, что-то фантастическое, сказочное, невероятное, как ваши сказки. Но о чем должны быть сказки? Что хотят услышать дети? Что им будет и интересно, и полезно знать о том, как устроен мир в котором им предстоит жить? Если Вы родитель и знаете: — чему сегодня сказки должны учить Вашего ребёнка — хорошего автора или сказку Если Вы писатель и у Вас есть что сказать маленькому человеку об окружающем его мире Если Вы иллюстратор, аниматор, дизайнер и знаете, как облечь идею писателя и сюжет в современную визуальную форму Если Вы специалист, воспитатель, психолог, учитель, врач и имеете опыт работы с детьми В общем, если Вы знаете, чему сегодня сказки должны учить людей, которые через 15 лет начнут менять наш мир – пишите, спрашивайте, предлагайте идеи — нам исключительно важно каждое предложение и каждое мнение.