Однажды гусак червяк барсук поросёнок и бурундук поспорили у кого самое простое имя только в моем имени нет суффикса сказал бурундук а на самом деле такое имя...

Русский язык
Однажды гусак червяк барсук поросёнок и бурундук поспорили у кого самое простое имя только в моем имени нет суффикса сказал бурундук а на самом деле такое имя...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя-бурундук т.к его имя состоит только из корня и нулевого окончания. Ответ:Бурундук.
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