Однажды в класс Матемаши пришла новая девочка Катя. На уроке окружающего мира рас??казала что у нее есть домашнее животные.Маемаше стало интересно, какие домашние животные есть у Кати. На перемене Матемаша спросила: _ Привет, К...

Математика

Однажды в класс Матемаши пришла новая девочка Катя. На уроке окружающего мира рас??казала что у нее есть домашнее животные.Маемаше стало интересно, какие домашние животные есть у Кати. На перемене Матемаша спросила: _ Привет, Катя! какие у тебя есть домашние животные? _Привет! У меня живут 2 кота. _А сколько им лет? _Каждому из них не больше 6 лет, а произведение их возрастов равно количеству карандашей на твоей парте. Матемаша подумала немного и сказала: _Нет, так мне не понять ,сколько им лет _Забыла добавить:старший кот у нас рыжий, а младший-серенький. _ теперь я точно знаю, сколько им лет! Сколько лет каждому из котов, которые живут у Кати? В ответ запишите возраст каждого из котов

Автор: Гость