Одне з київських видавництв завдячує своєю назвою григорієві головному героєві твору відомого укаїнського письменника
Другие предметы
Одне з київських видавництв завдячує своєю назвою григорієві головному героєві твору відомого укаїнського письменника
Ответ(ы):
Гость:
Іван Франко. У "Гришина школьная учёба".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста текст, очень нужно Влияние массовой культуры на мировоззрение подростка оказывает очень большое влияние. СМИ могут значит...
Русский язык
Белка нанизывает шляпки грибов на острые сучки деревьев. помогите найти существи??ельные глагол и прилагательное
Математика
Поезд Москва - Самара отправляется в 21:17, а прибывает в 13:17 на следующий день (время московское ). сколько часов поезд находится в пути ?