Одновалентный металл массой 1,11 реагирует с водой при этом выделяется 0,16 грамм водорода найти металл

Химия

Одновалентный металл массой 1,11 реагирует с водой при этом выделяется 0,16 грамм водорода найти металл

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