Одновалентный металл массой 1,11 реагирует с водой при этом выделяется 0,16 грамм водорода найти металл
Химия
Одновалентный металл массой 1,11 реагирует с водой при этом выделяется 0,16 грамм водорода найти металл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2M + H2O = M2O + H2 1)Найдём количество водорода : n(H2) = m/ Mr = 0,16/2 = 0,8 моль. 2) Найдём количество моль неизвестного металла: Х/2 = 0,8 /1 По свойству пропорции Х = 0,8 • 2 = 0, 16 (моль) - n(металла) 3) найдём молярную массу металла: Mr = m/ n = 1,11 : 0,16 = 6,937 = 6, 94 - это Литий ( Li)
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