Одновременно из села в город выехали два автомобиля. Скорость первого равна 40 км/ч, а второго ----в 1, 5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2, 5ч?
Математика
Одновременно из села в город выехали два автомобиля. Скорость первого равна 40 км/ч, а второго ----в 1, 5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2, 5ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 250км можно составить таблицу Скорость Время Расстояние и по ней вписывать данные в таблицу и задача решается просто
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