Одновременно из села в город выехали два автомобиля. Скорость первого равна 40 км/ч, а второго ----в 1, 5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2, 5ч?

Математика

Одновременно из села в город выехали два автомобиля. Скорость первого равна 40 км/ч, а второго ----в 1, 5 больше. Каким будет расстояние между автомобилями через 2, 5ч?

Автор: Гость