Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета.Первый самолет за 3 мин пролетел 30 км.Какое расстояние пролетел второй самолёт за 40 мин если его скорость была на 5 км/мин больше скорости первого?

Математика

Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета.Первый самолет за 3 мин пролетел 30 км.Какое расстояние пролетел второй самолёт за 40 мин если его скорость была на 5 км/мин больше скорости первого?

Автор: Гость