Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета.Первый самолет за 3 мин пролетел 30 км.Какое расстояние пролетел второй самолёт за 40 мин если его скорость была на 5 км/мин больше скорости первого?
Математика
Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета.Первый самолет за 3 мин пролетел 30 км.Какое расстояние пролетел второй самолёт за 40 мин если его скорость была на 5 км/мин больше скорости первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30:3=10(км/мин)-1 самолёт 2)10-5=5(км/мин)-2 самолёт 3)40*5=200(км) Ответ: за 40 минут самолёт пролетит 200 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Составьте предложения с фразеологизмами сам по себе сам не свой Все или ничего и нашим и вашим ни за что ни про что нечего