Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета.Первый самолет за 3 мин пролетел 30 км.Какое расстояние пролетел второй самолёт за 40 мин если его скорость была на 5 км/мин больше скорости первого?

Математика
Одновременно в одном и том же направлении вылетели два самолета.Первый самолет за 3 мин пролетел 30 км.Какое расстояние пролетел второй самолёт за 40 мин если его скорость была на 5 км/мин больше скорости первого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30:3=10(км/мин)-1 самолёт 2)10-5=5(км/мин)-2 самолёт 3)40*5=200(км) Ответ: за 40 минут самолёт пролетит 200 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сделайти пожалкста всё это
Ответить
Математика
Найди площадь и периметр прямоугольника со сторонами 8 дм и 4 дм
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово как часть речи хитроумный
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с фразеологизмами сам по себе сам не свой Все или ничего и нашим и вашим ни за что ни про что нечего
Ответить
Математика
Сравнение значения выражения 3400см 43 дециметров
Ответить