Гость: Гость:

Мой друг Андрей очень часто гуляет сам по себе.Сегодня учитель географии был сам не свой. Придя на контрольную,мальчик решил всё или ничего.И нашим и вашим будет еда-скаал Андрей Васильевич.Ни а что не гуляйте в Африке.Сегодня я ни про что ни думал.С утра я нечего не ел.(Прости буква 1 не пишет))))