Составьте предложения с фразеологизмами сам по себе сам не свой Все или ничего и нашим и вашим ни за что ни про что нечего
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Составьте предложения с фразеологизмами сам по себе сам не свой Все или ничего и нашим и вашим ни за что ни про что нечего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг Андрей очень часто гуляет сам по себе.Сегодня учитель географии был сам не свой. Придя на контрольную,мальчик решил всё или ничего.И нашим и вашим будет еда-скаал Андрей Васильевич.Ни а что не гуляйте в Африке.Сегодня я ни про что ни думал.С утра я нечего не ел.(Прости буква 1 не пишет))))
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