Составьте предложения с фразеологизмами сам по себе сам не свой Все или ничего и нашим и вашим ни за что ни про что нечего

Русский язык
Составьте предложения с фразеологизмами сам по себе сам не свой Все или ничего и нашим и вашим ни за что ни про что нечего
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг Андрей очень часто гуляет сам по себе.Сегодня учитель географии был сам не свой. Придя на контрольную,мальчик решил всё или ничего.И нашим и вашим будет еда-скаал Андрей Васильевич.Ни а что не гуляйте в Африке.Сегодня я ни про что ни думал.С утра я нечего не ел.(Прости буква 1 не пишет))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравнение значения выражения 3400см 43 дециметров
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово как часть речи хитроумный
Ответить
Английский язык
НАРОд кто поможет)) ведь все в 5 классе были (или будут()по человеческих помогите
Ответить
Русский язык
Деревья укутаны туманом. Укутаны-это какая часть речи?
Ответить
Русский язык
Ф онетический разбор слова ребята
Ответить